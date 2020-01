Otwarcie biura poselskiego Małgorzaty Pępek w Bielsku-Białej [ZDJĘCIA]

- Niczego nie można być pewnym. Dlatego jeżdżę po Polsce, dzisiaj jestem w Bielsku-Białej (...). Jestem tu także po to, żeby mówić o największym zadaniu na najbliższe miesiące, o kampanii wyborczej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. I na pewno mobilizowanie wszystkich do pracy jest dzisiaj najważniejszą rzeczą - mówił Siemoniak. Dodał, że wierzy w zwycięstwo Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. - Jest kandydatką, która pokazuje, że podziały, napięcia w polityce, których - jestem przekonany - więcej Polaków ma dosyć należy zakończyć. Jej hasło jeszcze z kampanii parlamentarnej "Współpraca, a nie kłótnie", dobrze mówi jaka ona jest i czego chce - stwierdził Tomasz Siemoniak.

Odnosząc się do swoich szans na wygranie sobotnich wyborów w PO stwierdził, że stoi za nim 19 lat członkostwa w Platformie. - Byłem przy wzlotach i upadkach. Wiem, co było dobre, co złe. Członkom Platformy pod rozwagę poddaję moje doświadczenie państwowe - osiem lat w kolejnych rządach. Platforma to wielka wspólnota, ale też wielka instytucja, z tysiącami ludzi, z pieniędzmi, biurami. Ktoś musi umieć tym zarządzać. Ufam, że członkowie Platformy rozpatrując różne kandydatury wezmą to pod uwagę - mówił Tomasz Siemoniak.