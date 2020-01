Otwarcie komisariatu w Łodygowicach. W takich warunkach będą pracowali policjanci [ZDJĘCIA]

Jak stwierdził mł. insp. Michał Łukasik, komendant powiatowy policji w Żywcu, gmina Łodygowice nie należy do szczególnie niebezpiecznych, przestępczość od lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Zdarzenia, z jakimi policjanci mają do czynienia, to nieliczne włamania do domów prywatnych, rodzinne awantury, czasami zdarzy się jakiś rozbój.

Przez blisko 20 lat policjanci z Łodygowic pracowali w obiekcie, który dzielili ze spółdzielnią Łodygowianka. Tamtejsze warunki mocno odbiegały od współczesnych standardów - panowała m.in. ciasnota, już samo przesłuchiwanie dwóch osób w jednym czasie rodziło poważne problemy. Mieszkańcy w rozmowach z policjantami i samorządowcami zgłaszali konieczność budowy nowego komisariatu.

Dlatego dwa lata temu policja w porozumieniu m.in. z władzami gminy zdecydowała się wybudować nowy komisariat. Dobrym duchem przedsięwzięcia był m.in. ówczesny zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach Piotr Kucia. W efekcie rozmów samorząd przekazał policji działkę o powierzchni 26 arów wartą ponad 360 tys. zł przy ul. Żywieckiej. Komenda Główna Policji, w ramach programu modernizacji, przeznaczyła na budowę obiektu 3,3 mln złotych, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dołożył ponad 200 tys. zł. W sumie cała inwestycja wraz dokumentacją, budową komisariatu i jego wyposażeniem, pochłonęła ponad 4 mln zł.