Otwarto przebudowany odcinek drogi DW 943 w Lalikach

Zakres inwestycji obejmował przebudowę 700-metrowego odcinka drogi, ujednolicenie szerokości jezdni i poboczy, wymianę nawierzchni. Koszt robót budowlanych wyniósł ponad 3,7 mln zł.

- Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w Śląskiem są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. ZDW w Katowicach stosuje przy tym najnowsze rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi” (Life Cycle Cost). To sprawia, że przewidywana trwałość dróg (Perpetual Pavement) przebudowywanych i budowanych przez ZDW w Katowicach wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej przebudowy. Na tej podstawie można stwierdzić, że zakres realizowanych i przygotowywanych w woj. śląskim inwestycji infrastrukturalnych jest imponujący. Sprawna realizacja umów jest wynikiem współpracy władz województwa z poszczególnymi samorządami. Dobrym tego przykładem jest oddawana obecnie do użytku droga DW 943. Nie mówimy o wyremontowanej drodze, tylko o nowej. Technologie i zakres prac przemawiają za tym, by mówić o całkowicie nowym obiekcie. Na długości ponad 0,7 km cała istniejącą konstrukcja DW 943 została rozebrana. Powstała nowa, według najnowszych dostępnych na świecie technologii - wyjaśnia Zbigniew Tabor, szef Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.