Pięciogwiazdkowy hotel Crystal Mountain powstaje w Beskidach. Zachwycił nawet... Adama Małysza [ZDJĘCIA+WIZUALIZACJE]

W hotelu zaprojektowano 491 apartamentów, które zostaną wykończone w najwyższym, luksusowym, pięciogwiazdkowym standardzie, z przyłączami do aneksów kuchennych. Każdy z apartamentów będzie posiadał balkon/taras i widok na góry. Całość zostanie wykonana w nowoczesnym stylu, z dużą ilością przeszkleń nadających bryle lekkość. W apartamentach zastosowane zostaną m.in. oświetlenie energooszczędne, panele podłogowe z warstwą drewna. Wszystkie apartamenty hotelowe zaopatrzone będą również w klimatyzację.

- W okolicy nie było dotychczas żadnego 5 gwiazdkowego hotelu. Jestem zachwycony nowoczesnym stylem i wysokim standardem inwestycji. Wierzę, że to są główne argumenty przemawiające za sukcesem tego biznesu, który przyczyni się do rozwoju regionu - podkreśla Adam Małysz firmujący budowę hotelu Crystal Mountain Resort.

Jak zapowiada inwestor, Crystal Mountain Resort będzie wyjątkowym obiektem hotelowym o standardzie pięciu gwiazdek. Zwraca uwagę, że jego usytuowanie na szczycie góry oraz w otulinie lasu zapewnia ciszę, spokój i niepowtarzalne widoki na panoramę Beskidów. Jednocześnie lokalizacja blisko centrum Wisły pozwala na wygodny dostęp do głównego deptaku oraz licznych wyciągów narciarskich.

Prócz tego kompleks zostanie wyposażony w strefę saun (fińskie, bio, parowa, infrared, basen floatingowy, słoneczna łąka, wypoczywalnia), strefę fitness z własnym tarasem z widokiem na góry, duży basen rekreacyjny z dziką rzeką i zjeżdżalnią multimedialną, basen rekreacyjny płytki, basen sportowy z torami do pływania, brodzik dla dzieci z atrakcjami, wanny jacuzzi, SPA, basen zewnętrzny „Infinity” ze zjeżdżalnią rodzinną + plażę z leżakami, siłownię, centrum biznesowe (prawie 900 m kw. przestrzeni konferencyjnej), dwie restauracje i pub z browarem, narciarnię/rowerownię oraz sale zabaw dla dzieci.

- Pokoje wyposażone zostaną w najwyższej klasy meble marki Comforty. W łazienkach możemy poszczycić się wykończeniem z użyciem produktów m.in. firmy Villeroy&Boch. Ponadto największe lokale w naszym Hotelu będą wyposażone w aneks kuchenny, małe lokale będą miały doprowadzone przyłącza do aneksów - zapowiada inwestor.

To inwestycja aparthotelowa

Obiekt powstaje jako inwestycja aparthotelowa. Jak podkreśla inwestor, głównym atutem takich inwestycji jest zawieranie długoletniej umowy najmu już w momencie zakupu nieruchomości, co oferuje stopę zwrotu rewaloryzowaną o inflację oraz pełną bezobsługowość inwestycji. - Na przestrzeni ostatniej dekady zainteresowanie aparthotelami jako formą lokowania kapitału zyskuje na popularności. Eksperci zajmujący się finansami oraz rynkiem nieruchomości uznają takie inwestycje za bezpieczne i z potencjałem wysokiej stopy zwrotu - podkreśla inwestor. I dodaje, że kupując któryś z apartamentów, nabywamy pełne prawo własności do wybranego apartamentu hotelowego oraz prawo własności gruntu wraz z wpisem do księgi wieczystej.