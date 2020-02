Pięciu turystów utknęło w górach. Na pomoc ruszyli ratownicy GOPR

Sztos! SWPS tłumaczy, jak dogadać się z młodzieżą. Ogarnij

Eluwina! Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS postanowił pomóc Wam ogarnąć, jak dogadać się z młodymi, nie wyjść na dzbana i pocisnąć dobrym tekstem w towarzystwie, by poczuć się prestiżowo... Zrozumieliście? Jeśli nie do końca, to znaczy, że SWPS słusznie postanowił poruszyć...