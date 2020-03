Pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa w woj. śląskim! To mieszkaniec Szczyrku

Mieszkaniec Szczyrku to pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa w województwie śląskim. - Smutny to dzień. Niestety, ostatnio tragedie nie omijają Szczyrku - wyznał Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku,który potwierdził tę informację. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarły to 83-letni mężczyzna.