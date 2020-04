Pierwsza śmiertelna ofiara koronawiusa w powiecie żywieckim. To 84-letni mężczyzna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Żywcu podała, że obecnie nadzorem epidemiologicznym objętych jest 55 osób z powiatu żywieckiego, w tym 7 z Żywca. Na kwarantannie przebywają 694 osoby, w tym 206 z Żywca. Hospitalizowanych jest 11 osób z powiatu żywieckiego, w tym 2 osoby z Żywca. W sumie w całym powiecie żywieckim zakażone są 94 osoby, 26 z nich to mieszkańcy Żywca.

- Liczby są niestety drastyczne, biorąc pod uwagę, że w Polsce dziś przekroczono liczbę 9 tysięcy zakażonych, 94 osoby z powiatu żywieckiego stanowią ponad 1 procent w skali Polski. To bardzo dużo. Pozostaje nam pozostawać w nadziei i modlitwie, że epidemia na naszym terenie przestanie się rozwijać. Nie stanie się jednak to samo - musimy o to zadbać sami, zostając póki co w domu, o ile to oczywiście możliwe, oraz zachowując szczególne środki bezpieczeństwa i higieny osobistej - stwierdził burmistrz Szlagor.