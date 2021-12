Pierwsze stoki już otwarte. Jakie nowości przyniesie sezon narciarski w Beskidach?

W sobotę, 11 grudnia, Szczyrk Mountain Resort zaczyna sezon zimowy. Dla miłośników białego szaleństwa czynne będą najbardziej widokowe trasy w Szczyrku, czyli trasa numer 3b z kanapą B5 na Zbójnicką Kopę oraz trasa numer 2 z orczykiem na Małe Skrzyczne. Godnola A1 funkcjonować będzie tylko w celach transportowych.

- Na wysokości 1000 m n.p.m. czeka na was perła wśród beskidzkich restauracji Kuflonka. Przestronne wnętrza, które łączą nowoczesność z góralską tradycją, okraszone panoramicznymi widokami na beskidzkie szczyty powodują, że miejsce to długo pozostaje w pamięci. Smaczna kuchnia czy aromatyczna kawa powodują, że jest to obowiązkowy przystanek podczas szusów po trasach resortu. Nasz klimatyczny Hotel Gronie Ski&Bike, który mieści 150 m od Gondoli przygotował dla odwiedzających Szczyrk ofertę freeski na start sezonu na wzór ośrodków alpejskich. Do Świąt Bożego Narodzenia amatorzy białego szaleństwa otrzymają do noclegu darmowe karnety do ośrodka Szczyrk Mountain Resort - mówi dyrektor gastronomii SMR i hotelu Gronie Katarzyna Przybyła.