Pijani kierowcy na drogach powiatu żywieckiego. Policjanci apelują o rozwagę

Jak poinformowała dzisiaj Mirosława Piątek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, do pierwszego wypadku doszło w czwartek około godz. 12.50 na ul. Głównej w Radziechowach. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący motocyklem honda, 24-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, na łuku drogi utracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się, doznając obrażeń ciała. Badanie stanu trzeźwości 24-latka wykazało, że miał on w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo decyzją starosty żywieckiego miał cofnięte uprawnienia do kierowania.

Do kolejnego wypadku doszło wczoraj około 4.00 w Cięcinie na ul. św. Katarzyny. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący fiatem cinquecento, 21-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas jezdni, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia zarówno kierowca, jak i jego 22-letni pasażer z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że miał on w organizmie ponad promil alkoholu. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania.