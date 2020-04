Pijani pojechali po alkohol. Wpadli w ręce policji

Jak poinformowała Mirosława Piątek, oficer prasowy żywieckiej policji, wczoraj około godz. 23.40 w Lalikach policjanci z komisariatu w Rajczy zauważyli motorowerzystę, który wraz z pasażerem jechał bez kasku. Policjanci zawrócili i zatrzymali kierowcę.

Okazało się, że był to 21-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego. Badanie alkomatem wykazało, że miał on w organizmie blisko promil alkoholu. Jego pasażer, również 21-latek, też był pod wpływem alkoholu. Wyszło także na jaw, że kierowca posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a motorower, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu.

Policjanci ustalili, kierowca i jego pasażer, pojechali na stację paliw, by kupić alkohol. Naruszyli w ten sposób obowiązujące obostrzenia dotyczące przemieszczania się. Za popełnione przestępstwa kierowcy grozi kara nawet 3 lat więzienia. W zakresie załamania zakazów obowiązujących w związku z ogłoszonym stanem epidemii, w stosunku do obu 21-latków, policjanci sporządzili wnioski o ukaranie do sądu.