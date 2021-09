Pijany motorowerzysta uciekał przed policją. Miał 2,5 promila alkoholu

- Do zdarzenia doszło w gminie Lipowa. Przed 18.00 pełniący tam służbę policjanci z komisariatu w Łodygowicach zauważyli jadącego motorowerem mężczyznę - informuje Mirosława Piątek, rzecznik prasowy żywieckiej policji.

Tor jazdy jednośladu pozostawiał wiele do życzenia, dlatego policjanci dali kierowcy sygnał do zatrzymania się, ale ten jednak zignorował go i pojechał dalej. Policjanci rozpoczęli pościg. Podczas ucieczki kierowca motoroweru stwarzał zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Po chwili policjanci zatrzymali go.

Wówczas okazało się, że jest to 33-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. Gdy mundurowi sprawdzili stan jego trzeźwości, okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu - dodaje Mirosława Piątek.

Teraz ze swojego zachowania będzie się tłumaczył przed sądem. Za popełnione przestępstwa w więzieniu może spędzić nawet 5 lat.