Płyn do dezynfekcji rąk dla mieszkańców od Browaru w Żywcu

W czasie epidemii koronawirusa kluczowe jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, takich jak pozostawianie w domu czy regularne mycie rąk. W związku z informacjami o niewystarczającej ilości płynu do dezynfekcji żywiecki browar postanowił zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu w mieście darmowy, półlitrowy płyn do dezynfekcji. W ten sposób mieszkańcy będą mogli bardziej efektywnie chronić się przed zakażeniem.

W normalnych warunkach alkohol, który powstaje w browarze podczas warzenia piwa bezalkoholowego dzięki specjalnej linii do dealkoholizacji, sprzedawany jest na potrzeby przemysłowe. W sytuacji walki z COVID-19 zostanie przekazany na produkcję płynów do dezynfekcji. W zamian za to żywiecki browar będzie mógł przekazać płyn do dezynfekcji mieszkańcom miasta, a także służbom medycznym oraz komunalnym.

– W Żywcu wszystkie ręce na pokład, dlatego postanowiliśmy przekazać alkohol, który otrzymujemy z piwa bezalkoholowego producentom środków ochrony, w zamian za płyn do dezynfekcji rąk dla mieszkańców, a także szpitali i służb miejskich. Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców, a jednocześnie docierają do nas sygnały o problemach z dostępnością płynów z uwagi na wysokie zapotrzebowanie – mówi Tomasz Klima, dyrektor Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu. – Dziękuję służbom miejskim i panu burmistrzowi, że zgodzili się wesprzeć nas, zapewniając bezpieczną dystrybucję do każdego mieszkania w Żywcu – dodaje.