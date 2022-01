Pobił dwie przypadkowe osoby w Żywcu. A teraz groził śmiercią 18-latkowi

Kilka dni temu policjanci z Żywca otrzymali informację, że w jednym z mieszkań doszło do pobicia. Natychmiast pojechali na miejsce. Jak ustalili, 23-letni mieszkaniec miasta wtargnął do mieszkania 18-latka, pobił go i groził mu śmiercią, po czym uciekł. Policjanci szybko go namierzyli i zatrzymali.

Jak się okazało nie było to jedyne przewinienie podejrzanego. 23-latek kilka dni wcześniej pobił na ulicy dwie przypadkowo spotkane osoby. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał cztery zarzuty. W środę, na wniosek śledczych i prokuratora, sąd aresztował go na okres 3 miesięcy. Z uwagi na fakt, że popełnione przez niego przestępstwa miały charakter chuligański, 23-latek w więzieniu może spędzić nawet 3 lata.