Pogoda sprzyja grzybiarzom. Są już maślaki, borowiki ceglastopore i koźlarze. Gdzie na grzyby?

Czy to jest wiosna z grzybami?

Pierwsze grzyby na terenie Czernichowa kolega znalazł już 10 maja. Były to borowiki ceglastopore, zwane również m.in. gniewusami czy siniakami. Pod koniec maja dość dużo ich rosło. W maju pojawił się także borowik sosnowy, on jest taki wiśniowy z góry. Ostatnia, deszczowa pogoda sprzyja rozwojowi grzybów?

Warunki dla grzybów są wspaniałe, fantastyczne. Tylko to jest przyroda – nie można powiedzieć na sto procent, że jutro czy pojutrze będą grzyby. Z tym bywa różnie. Natomiast dla grzybni warunki obecne - a najważniejsza jest wilgotność - są idealne. Może jednak być tak, że w ubiegłym roku grzybnie miały dużo grzybów, więc w tym roku muszą odpocząć i grzybów może być mniej. To jak z drzewami - w jednym roku jest więcej owoców, a w drugim niej. Mogą być jednak grzybnie, które w ubiegłym roku nie owocowały, więc teraz będą się zawiązywały. Grzyby, które zbieramy teraz, to kiedyś zbierało się na Świętego Piotra i Pawła, czyli pod koniec czerwca. A to wszystko wiąże się z ociepleniem klimatu.

W czerwcu zanosi się na wielki wysyp grzybów?

Nie mogę powiedzieć, że na pewno będzie wielka ilość grzybów. Przyroda rządzi się swoimi prawami. I wszystko jest uzależnione od wilgotności, stanu grzybni i kilku innych czynników. Obecne warunki są idealne, a z tego co pokazują prognozy pogody, to cały czas mają przechodzić jakieś burze, wilgotność zostanie utrzymana, więc może być bardzo dużo grzybów przez wakacje. Najważniejsze, żeby nie doszło do wysuszenia gleby, zwłaszcza w gleb piaszczystych, bo w takich glebach wystarczy trochę słońca i woda momentalnie wyparuje. To skomplikowany mechanizm uzależniony między innymi od pogody czy nasilenia owocowania w ubiegłym roku.

Gdyby ktoś chciał wybrać się do lasu na spacer to jakich grzybów może się spodziewać?

Obecnie można znaleźć maślaki zwyczajne i maślaki ziarniste rosnące przy sosnach oraz maślaki żółte, które rosną przy modrzewiach. Już na dniach pojawi się koźlarz pomarańczowożółty, który jest w symbiozie z brzozą. A także rosnący przy brzozach koźlarz babka. Do tygodnia może pojawić się koźlarz grabowy – w czerwcu i lipcu rosną go ogromne ilości. Od początku maja występuje borowik ceglastopory. Można znaleźć także borowika sosnowego, który rośnie w lasach mieszanych, oraz borowika usiatkowanego, którego ja nazywam wakacyjnym. Sporadycznie może się pojawić borowik szlachetny, a na dniach powinna pojawić się kurka – pieprznik jadalny.

A jak jest z grzybami trującymi? Także zaczynają występować?

Na razie nie pojawiły się śmiertelnie trujące muchomory – muchomor zielonawy sromotnikowy i biały jadowity. One zawsze występowały później, na przełomie lipca i sierpnia. I owocowały do końca września, października, w zależności od ciepła.

A jak długo może potrwać taki wiosenny wysyp?

To wszystko jest uzależnione, jak grzybienie są przygotowane. Jeśli grzybnia ma dobre warunki, to ona owocuje około miesiąca, ale z lekkim przestojem. Wyda owoce i przez jakiś czas będzie przestój. Czasami jest tak, że na północnym stoku nazbieramy grzybów, a na południowym nic. Tak czy inaczej warto iść do lasu na grzyby, ale nie po to, żeby nakosić ich kosą, ale żeby szukać grzybów. Pospacerować, skupić się na takich miejscach, gdzie je znajdowaliśmy, bo zawsze coś ciekawego można wypatrzyć, odpocząć na łon ie natury, pooddychać świeżym powietrzem. W sumie przede wszystkim o to chodzi w grzybobraniu. Pospacerujmy, a grzyby niech będą dodatkiem. Połączmy przyjemne z pożytecznym.

