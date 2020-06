Pogotowie przeciwpowodziowe w woj. śląskim. Stany alarmowe i ostrzegawcze na rzekach. Straż interweniowała ponad 100 razy

Najwięcej zdarzeń związanych z lokalnymi podtopieniami, bo 37, do tej pory odnotowano w Bielsku-Białej. Strażacy interweniują także w Pszczynie, Cieszynie i Żywcu. - Łącznie odnotowaliśmy 65 wyjazdów strażaków do usuwania skutków ostatnich opadów - dodaje.

Przypomnijmy, że od soboty 30 maja obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne w powiatach bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim i żywieckim oraz Bielsku-Białej, Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku oraz Żorach. Prognozuje się, że może spaść od 30 do 50 mm deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia to 80 proc. Ostrzeżenie obowiązuje do 31 maja do północy.