Policja po pościgu złapała motocyklistę w Żywcu. Myślał, że radiowóz go nie dogoni. Teraz grozi mu 5 lat więzienia

Młody motocyklista nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w centrum Żywca. Mundurowi ruszyli za nim w pościg, podczas którego 22-latek popełnił szereg wykroczeń drogowych - jechał 140 km/h w terenie zabudowanym, nie zatrzymał się na czerwonym świetle. Okazało się, że nie ma prawa jazdy. Myślał, że radiowóz jest zbyt wolny, aby go dogonić. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.