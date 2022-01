Pościg policyjny w Żywcu. Dlaczego bielszczanin uciekał?

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Żywcu. Przed 19.00, pełniący tam służbę policjanci z żywieckiej drogówki, zauważyli jadącego citroenem mężczyznę. Dali mu sygnał do zatrzymania się, ten jednak zignorował go i pojechał dalej. Mundurowi rozpoczęli pościg.

Podczas trwającej ucieczki kierowca stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Policjanci zatrzymali go w Łodygowicach na ul. Kasztanowej. Wówczas okazało się, że jest to 22-letni mieszkaniec Bielska-Białej.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, na swoim koncie miał też szereg wykroczeń, głównie kradzieży paliwa, których dokonał na terenie innych miast. 22-latek po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzuty.

Za popełnione przestępstwa w więzieniu może spędzić nawet 5 lat.