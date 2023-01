Potrącony przez samochód osobowy 31-letni rowerzysta został przetransportowany z obrażeniami ciała do żywieckiego szpitala

Jak poinformował oficer prasowy KP PSP w Żywcu mł. kpt. Tomasz Kołodziej ,dzisiaj o godz. 13.30 służby zostały zadysponowane do potrącenia rowerzysty w Pietrzykowicach na ul.Wesołej.

- Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy PSP i OSP Pietrzykowice. Poszkodowanemu mężczyźnie została udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna, a następnie został on przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Rowerzysta z urazami nóg trafił do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.