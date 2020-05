Poważny wypadek w Rajczy: trzy osoby ranne po czołowym zderzeniu z busem

Do poważnie wyglądającego wypadku doszło w niedzielę 3 maja w Rajczy na Żywiecczyźnie. Późnym popołudniem ok. 17.30 na drodze prowadzącej z Rajczy do Milówki zderzyły się czołowo dwa pojazdy – osobowy i bus.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że trzy osoby zostały ranne. Na miejscu interweniowały wszystkie służby – policja, pogotowie ratunkowe i straż pożarna, lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy z użyciem specjalistycznego sprzętu musieli rozcinać karoserię pojazdu, by uwolnić zakleszczoną w nim poszkodowaną osobę.