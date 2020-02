Powiat żywiecki: 9-letnia dziewczynka zmarła na grypę. Jesteśmy w szczytowym okresie zachorowań na grypę

Antoni Juraszek, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, stwierdził w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim, że do żywieckiego Szpitala Powiatowego trafiła 9-letnia dziewczynka, która dzień wcześniej miała wysoką temperaturę, była u lekarza rodzinnego. - Do żywieckiego szpitala dziewczynka przyjechała około godz. 18.00, jej stan był poważny, dochodziło do utraty przytomność, więc lekarka zdecydowała, żeby została przewieziona do na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej - poinformował dyrektor Juraszek. Dodał, że po dwóch godzinach pacjentka została przewieziona do Bielska-Białej.

Czym jest grypa? Jakie są jej objawy i jak z nią walczyć?

Grypa to ostra chorobą wirusowa. Okres wylęgania choroby wynosi średnio dwa dni. Osoba chora zaraża jeden dzień przed grypą oraz od 3 do 5 dni po ustąpieniu jej objawów. Grypa przenosi się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub przez kontakt ze skażonymi powierzchniami i przedmiotami.

Objawy grypy to: