Prasówka 23.06.2024 z całego tygodnia w Żywcu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żywca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu żywieckiego, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji”?

Przegląd tygodnia: Żywiec, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu żywieckiego, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu żywieckiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny! 📢 Nawałnica nad woj. śląskim - ZDJĘCIA! Zerwane dachy, połamane drzewa, zniszczone samochody... - straty są olbrzymie! Olbrzymia nawałnica nad woj. śląskim! To była bardzo ciężka noc dla setek strażaków w woj. śląskim! Sprawdziły się prognozy IMGW - nad naszym regionem przeszły w środę 19 czerwca, wyjątkowo ekstremalne burze. Straty są olbrzymie! Siła wiatru była ogromna - zerwane dachy, tysiące połamanych drzew, ucierpiał hipermarket, kościół, szkoła...

📢 Niezapomniana podróż finalistek Miss Polonia po Mazowszu Finalistki konkursu Miss Polonia 2024 miały niezwykłą okazję zwiedzić cztery malownicze i pełne tradycji lokalizacje na Mazowszu. Każdy z punktów wycieczki dostarczył im niezapomniane wrażenia i głębsze zrozumienie polskiej kultury oraz tradycji.

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Żywiec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żywcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkańcy Żywca przyłapani na letnich zdjęciach z Google Street View. Poznajesz miejsca i ludzi? Sprawdź Mieszkańcy Żywca przyłapani na letnich zdjęciach! Samochody Google ponownie wyjechały w Polskę! Przed nami aktualizacja usługi Street View 2024. Pojazdy Google odwiedzą każde województwo! W których miastach się pojawią i kiedy? Poniżej prezentujemy szczegółową LISTĘ.

📢 Jarosław Kaczyński skończył 75 lat! Zobacz MEMY o prezesie. Czego życzą mu internauci? Sprawdź! Najlepsze MEMY. Prezes PiS, poseł Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 w Warszawie, więc we wtorek kończył 75 lat. To szacowny wiek, w którym większość mężczyzn już od 10 lat jest na emeryturze. Jednak prezes Kaczyński na razie ani myśli oddać sterów partyjnych ani wycofać się z polityki. Jak widzi to szeroki internetowy komentariat? Zobaczcie najnowsze, ale również o te najsłynniejsze MEMY z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej! 📢 Nowi proboszczowie i księża wikariusze w diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zobacz, kogo powołano na nowe stanowiska - LISTA Zmiany personalne w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zobacz, kto otrzymał dekret i został powołany na nowe stanowiska oraz funkcje. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii.

📢 Monika Goździalska świeci pupą, Joanna Racewicz piersiami, a Edyta Herbuś wyglądała jak panna młoda. Ostatnie stylizacje gwiazd Ostatnie dni obfitują w wydarzenia zorganizowane dla celebrytów. W ostatni wtorek (18 czerwca) bawili się oni między innymi podczas Gali Gwiazd Plejady czy też XXIII Gali Businesswoman Awards. Kto zrobił największe wrażenie? Różnorodnych kreacji nie brakowało, ale kilka szczególnie zwróciło naszą uwagę. 📢 Sprawca wypadku w tunelu w Lalikach gnał z prędkością 170 km/h. To cud, że nikt nie zginął! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z wypadku w tunelu "Emilia" w Lalikach w powiecie żywieckim, do którego doszło 16 czerwca. To cud, że nikt nie zginął. Sprawca pędził drogą 170 km/h. Dopuszczalną prędkość przekroczył ponad trzykrotnie. 📢 Sporo grzybów w Beskidach! Zobacz ZDJĘCIA. Są już m.in. borowiki, kurki i gąski - takie okazy w czerwcu! Sporo grzybów w Beskidach! Nie od dzisiaj wiadomo, że zbieranie grzybów to poniekąd nasz sport narodowy. Miłośników zbierania grzybów nie brakuje również w województwie śląskim. Wprawdzie w nizinnych częściach naszego regionu z grzybami może być kiepsko, to jednak dla miłośników borowików, kozaków czy rydzy mamy dobrą wiadomość - w Beskidach, za sprawą dobrej pogody i gliniastych gleb, jest spory wysyp grzybów. Jeśli nic się nie zmieni, to najbliższe dni zapowiadają się naprawdę obiecująco.

📢 Policyjny pościg w Czernichowie. Padły strzały! 30-latek będzie miał teraz spore problemy Na trzy miesiące do aresztu trafił 30-letni mieszkaniec powiatu bielskiego. Mężczyzna został zatrzymany po policyjnym pościgu i blokadzie podczas której padły strzały. Za popełnione przestępstwa 30-latkowi grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. 📢 Wypadek w tunelu w Lalikach. Nagranie mrozi krew w żyłach. Kierowca jechał aż 170 km/h! Pow. żywiecki. To mogło skończyć się tragicznie. 16 czerwca w tunelu "Emilia" w Lalikach doszło do bardzo groźnego zdarzenia z udziałem 10 osób - 5 przewieziono do szpitala. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z niedzielnego wypadku w powiecie żywieckim. Sprawca pędził drogą 170 km/h. Dopuszczalną prędkość przekroczył ponad trzykrotnie! 📢 Bohaterska akcja druhów z Węgierskiej Górki. Wyciągnęli psa uwięzionego w kanale Druhowie OSP z Węgierskiej Górki zostali w niedzielę, 16 czerwca, wezwani do pomocy psu, który był uwięziony w przepuście drogowym na ulicy Zielonej.

📢 Prace przy budowie kompleksu basenów w Węgierskiej Górce na finiszu – ZDJĘCIA Z BUDOWY. Budynek zaplecza już stoi, trwa kolejny etap INWESTYCJE. W gminie Węgierska Górka na Żywiecczyźnie dobiegają końca prace przy kompleksie basenów wraz z budynkiem, w którym znajdą się między innymi strefa wellness i zaplecze gastronomiczne. W naszej galerii prezentujemy ZDJĘCIA Z BUDOWY. 📢 Dramatyczny wypadek w tunelu w Lalikach na S1: Pięcioro poszkodowanych. Zobacz ZDJĘCIA W tunelu w Lalikach, w ciągu drogi S1 w powiecie żywieckim, 16 czerwca przed południem, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych, w których łącznie podróżowało 10 osób. Pięć z nich zostało poszkodowane i przewiezione do szpitala. Na miejsce wezwano także śmigłowiec LPR, któremu ze względu na warunki pogodowe, nie udało się wylądować. Tunel w tym miejscu, na czas działania służb, przez kilka godzin był zamknięty.

📢 Ostrzał w Gilowicach. Funkcjonariusz policji oddał strzały ostrzegawcze w kierunku 30-letniego mieszkańca powiatu bielskiego Funkcjonariusze policji z Żywca ustalają szczegółowe okoliczności porannego zdarzenia w Gilowicach. Po policyjnej blokadzie i oddaniu strzałów ostrzegawczych przez funkcjonariusza, zatrzymany został 30-letni mieszkaniec powiatu bielskiego. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ma na swoim koncie szereg przestępstw i wykroczeń. Czynności w tej sprawie są nadal w toku.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.