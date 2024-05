Prasówka 5.05.2024 z całego tygodnia w Żywcu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

MAJÓWKA 2024! Oprócz tradycyjnych uroczystości miejski jest wiele innych wydarzeń, takich jak 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej czy Dzień Hutnika 4 maja, które wiele śląskich miast będzie hucznie świętować. Z tej okazji odbędą się darmowe koncerty, pokazy wojskowe, pochody miejskie, pikniki, festyny i imprezy sportowe. Gotowi na wspaniałą majówkę? Sprawdź naszą listę najlepszych darmowych imprez w woj. śląskim!

Majówka powoli dobiega końca. Dzisiejszy dzień mnóstwo osób postanowiło spędzić w górach. Nie ma się co dziwić, bo pogoda dopisała, warunki na beskidzkich szlakach są idealne, atrakcji także nie brakuje. Chyba jednym z najbardziej obleganych szczytów była dzisiaj Szyndzielnia, bardzo popularna góra w pobliży Bielska-Białej, gdzie w dniach 4 i 5 kwietnia spółka ZIAD zorganizowała Wielką Majówkę na Szyndzielni.

W Kamesznicy, przy ulicy Koniakowskiej, doszło do nietypowego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w przydrożne ogrodzenie. Na miejscu interweniowały wszystkie służby, a ruch odbywał się wahadłowo. Na szczęście w wyniku tego incydentu nie odnotowano żadnych obrażeń u kierowcy.

Dzisiaj, 2 maja, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wszyscy pamiętają, że inicjatorem ustanowienia tego święta był były poseł Platformy Obywatelskiej z Żywiecczyzny...

Pochody pierwszomajowe to jedno z najbardziej charakterystycznych wydarzeń w historii Polski Ludowej. W województwie śląskim, sercu polskiego przemysłu, miały one szczególne znaczenie i specyficzną atmosferę. Dzięki archiwalnym fotografiom z okresu PRL-u możemy przenieść się w czasie i zobaczyć, jak obchodzono to święto pracy na Śląsku. Zobacz galerię zdjęć z Katowic, Cieszyna, Bytomia i innych miast.