Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Żywcu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Meble ZA DARMO w Bielsku! Przeszukując internet znaleźć można mnóstwo ofert produktów, które odebrać można za darmo. Najczęściej są to meble, ubrania czy sprzęty AGD. Niektóre z nich są w bardzo dobrym stanie, podczas gdy inne wymagają naprawy lub czyszczenia. Warto czasem poprzeglądać darmowe ogłoszenia na OLX, da się tam znaleźć naprawdę super rzeczy!

KINO. Komedia świąteczna „Uwierz w Mikołaja” wejdzie do kin w listopadzie tego roku. Już teraz można zobaczyć oficjalny zwiastun nadchodzącej produkcji, do której zdjęcia kręcono m.in. w Bielsku-Białej, Goczałkowicach-Zdroju oraz w okolicach Milówki.

Wybory do Senatu 2023: LISTY WYBORCZE z całego woj. śląskiego. Już 15 października wybierzemy swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. W woj. śląskim do obsadzenia jest 13 mandatów senatorskich w 13 okręgach wyborczych. Poznajcie listy wyborcze z wszystkich okręgów naszego regionu. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ" i poznajcie wszystkich kandydatów w wyborach do Senatu 2023.