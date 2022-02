Prasówka Żywiec 21.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żywcu nie minęło Cię nic ważnego

27-letni mieszkaniec Śląska był poszukiwany listem gończym od ponad roku za udział w zbiorowym zgwałceniu 16-latki. Sąd skazał go na karę 3 lat i 6 miesięcy więzienia. W ręce policji wpadł w Wielkiej Brytanii. Niebawem zostanie przekazany polskim organom ścigania.

Mięso mielone jest nie tylko bardzo popularne. To także jeden z najbardziej wszechstronnych produktów spożywczych na świecie. W polskich domach po mięso mielone sięgamy chętnie i często. Jednak jego właściwe przygotowanie to wcale nie taka prosta sprawa. Zobacz koniecznie, jakie błędy popełniamy najczęściej, przyrządzając mięso mielone. Przez to staje się mniej soczyste i suche. Sprawdź, czy też tak robisz!