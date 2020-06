Prasówka Żywiec 8.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Żywcu nie minęło Cię nic ważnego

"Chamska hołota" Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła internetem, który zdążył już wyprodukować memy. Chodzi o zdanie, które prezes PiS wypowiedział w czasie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kaczyński pod adresem posłów opozycji użył słów: "Takiej chamskiej hołoty to jeszcze nie było". Czy to "męskie słowa", czy gruba przesada? Zdaniem językoznawcy, profesora Jerzego Bralczyka, Kaczyński ujawnił się, jako osoba nerwowa i agresywna. Sprawdź, co myślą internauci.

12 kopalni wstrzyma wydobycie na trzy tygodnie. Powodem jest koronawirus i próba zatrzymania epidemii. To nowy plan na pandemię przedstawiony przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina. - Decyzja dobra, ale spóźniona o miesiąc - oceniają związki zawodowe. Do tej pory przebadano 50 tys. górników.

Matura 2020 ARKUSZE CKE z języka polskiego, z pow. podstawowego. Dziś uczniowie pisali egzaminy z języka polskiego. O 9 rozpocznie się część podstawowa, a o 14 rozszerzona. Do egzaminu maturalnego przystąpiło dziś około 270 tys. tegorocznych absolwentów. Wiadomo już, że na egzaminie uczniowie zmierzyli się m.in. z "Weselem" Wyspiańskiego i wierszem "Daremne" A. Kamieńskiej. Co było na maturze z j. polskiego na poziomie podstawowym? W tym materiale natychmiast jak tylko się pojawią, opublikujemy ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI z matury 2020 z jęz. polskiego.

Kaniów. Podszedłem do okna, a tu plac zasłany jakimś dachem. Myślę sobie: "Rany Boskie, co się dzieje?". Wychodzę przed domu. Patrzę, a tu pobojowisko. Rozpłakałem się... - opowiada przejęty Stanisław Pasierbek z Kaniowa k. Czechowic-Dziedzic, gdzie dzisiaj po południu przeszła trąba powietrzna. Przyszła nagle, trwała kilkadziesiąt sekund, uszkodziła 22 domy. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to, co się stało...

Burzowe niedzielne popołudnie niestety okazało się tragiczne w skutkach dla mieszkańców miejscowości Kaniów w pow. bielskim. Szalejąca tam trąba powietrzna zrywała dachy z domów, wyrządzając wiele szkód. Zobacz zdjęcia.