Protest na granicy w Cieszynie. Ludzie domagają się pilnych decyzji rządu [ZDJĘCIA]

W proteście, który przybrał formę spaceru, bo organizacja zgromadzeń z powodu epidemii koronawirusa jest zabroniona, wzięli udział pracownicy transgraniczni z rodzinami, ludzie prowadzący firmy po czeskiej stronie, mieszkańcy Cieszyna i powiatu cieszyńskiego, samorządowcy, pojawili się także parlamentarzyści.

Przez ponad godzinę uczestnicy spacerowali wzdłuż polsko-czeskiej granicy, pomiędzy cieszyńskimi mostami Przyjaźni i Wolności. Po drugiej stronie granicznej Olzy, w Czeskim Cieszynie, polskich uczestników marszu wspierali Czesi i Polacy pracujący w Czechach, którzy z powodu bądź pracy, bądź kwarantanny nie mogą wrócić do domu. W pewnym momencie przerzucono nawet przez Olzę nawet symboliczną czerwoną nić, która połączyła oba miasta.

- Biorę udział w tym spacerze, bo powodu zamknięcia granic nie mogę dojeżdżać do pracy. Pracuję po drugiej stronie Olzy, w fabryce we Frensztacie, która produkuje części samochodowe. Domagamy się otworzenia granicy dla tych, którzy tam pracują, którzy mają tam rodziny. Mam dużo koleżanek, których mężowie zostali po czeskiej stronie, a one mieszkają w Polsce. Mężowie są jedynymi żywicielami rodzin, więc musieli tam zostać, żeby mieć jakieś dochody – mówi jedna z uczestniczek spaceru prosząca o zachowanie anonimowości. Podkreślała, że epidemia koronawirusa nie jest problemem, bo Czesi dużo wcześniej w prowadzili noszenie maseczek, również w fabrykach. - Z początku przekraczaliśmy granice. Przy każdym wjeździe i wyjeździe mierzono nam temperatury, wypisywaliśmy specjalne karty, były zachowane wszelkie formy ostrożności. Myślę, że każdy dbając o siebie dalej by tego przestrzegał. A państwo zabrało nam możliwość pracy. Boję się, że stracę pracę, bo już drugi miesiąc jestem na wolnym. Musiałam wybrać cały urlop. Nie mogę iść do lekarza, bo lekarza mam w Czechach. Nie mogę sobie pobrać pieniędzy. Jestem bez wypłaty. I nie wiem co będzie dalej. Mam już swoje lata. Nie chciałabym zmieniać pracy, bo pracuję w Czechach cztery lata i jest mi tam dobrze i chciałabym tam jeszcze pracować – dodawała.