Prywatny parking burmistrza Żywca? Antoni Szlagor wyjaśnia, że powstaje plac, który będzie służył klubowi Śrubka

- Jest to miejsce w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego - obowiązują przepisy prawa budowlanego o możliwości organizacji parkingu dla samochodów w ustalonych odległościach od budynku mieszkalnego (granicy działki). Urząd Miasta Żywiec uprawia samowolę budowlaną bez pozwoleń i uprawnień. Zgłaszane do Urzędu uwagi pisemne nie przyniosły żadnego rezultatu - samowola trwa na dobre. Nie przypominając o wycinaniu drzew, które rosły na tej działce - prosząc o pozwolenie na wycinkę Urząd miasta ich nie przedstawił - napisał w mejlu do DZ mieszkaniec Żywca.

Mieszkaniec Żywca proszący o zachowanie anonimowości w mejlu do DZ napisał, że na plac przy ul. Grunwaldzkiej 13 zwożone są różne materiały, głównie gruz, by utwardzić teren pod budowę parkingu, który - jak pisze Czytelnik - "jest nielegalny z powodu braku pozwoleń na realizację miejsc parkingowych w tym miejscu".

Jednocześnie mieszkaniec poprosił o natychmiastowe uporządkowanie wysypiska ze śmieci przez Urząd Miasta Żywiec, bo jeżeli to nie nastąpi to zapowiedział, że zamówi firmę do usuwania śmieci i obciąży kosztami żywiecki Ratusz.

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor przyznał, że na teren przy ul. Grunwaldzkiej 13 został przywieziony gruz z wyburzonego przedszkola.

- To miejska działka i możemy na niej robić co chcemy - stwierdził burmistrz Szlagor. Podkreślił, że żadnego parkingu tam nie będzie. - Chcemy, żeby ten plac nabrał normalności, był estetyczny, służył klubowi Śrubka - zapewnił burmistrz Żywca. Dodał, że przez wiele lat teren przy klubie Śrubka był zaniedbany, wołał o pomstę do nieba - płot był połamany, działka porośnięta samoskiejkami, rosła wysoka trawa. W efekcie nikt z tego terenu nie miał żadnego pożytku.

- Zdecydowaliśmy się uporządkować ten teren. Zostały wycięte drzewa i krzaki, położona zostanie kostka brukowa, niewykluczone, że pojawią się huśtawki dla dzieci. Na zakres takich prac nie trzeba żadnych pozwoleń. Teren będzie służył Klubowi Śrubka - stwierdził burmistrz Żywca.