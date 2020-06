Przegląd prasy 12.06.2020 Żywiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żywca

Pogoda na sobotę 13 czerwca: burze i upał. Będzie duszno, gorąco i burzowo. Synoptycy przewidują, że to będzie najbardziej gorący dzień tegorocznej wiosny. Termometry pokażą nawet 30 stopni w cieniu.

Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Oto najlepsze miejsca na grzybobranie. Każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsce, którego nie chce zdradzić innym. My jednak podpowiadamy, gdzie najlepiej zbierać grzyby. Zobaczcie naszą galerię. Stad wrócicie z pełnymi koszykami - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te miejsca.

Bielsko-Biała i jego okolice to wyjątkowo malowniczy region, w którym trudno się nudzić. Zobacz, jakie atrakcje turystyczne czekają na Ciebie.

Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Piaszczysta ziemia w ogrodzie zdarza się dość często. Nie wszystkie rośliny dobrze na niej rosną. Ale są takie, które ją uwielbiają. Oto one.

Lek na koronawirusa. Dlaczego produkcja polskiego leku na koronawirusa nie może ruszyć z miejsca? Polska uczestniczy w naukowym wyścigu dotyczącym prac nad lekiem na COVID-19. Piątkowe wydanie "Rzeczpospolitej" alarmuje, że ucieka nam szansa na stworzenie leku, który może uratować miliony ludzi. Firma Biomed Lublin jest gotowa do produkcji leku, lecz jej start hamują... procedury, przez które zbyt mało osocza ludzkiego trafia do zakładu. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, a może ktoś inny?

Procesja Bożego Ciała w Lipowej tradycyjnie przechodziła ulicami wioski. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa procesja przeszła wokół kościoła. Zobacz zdjęcia...

Polacy często narzekają na życie w swoim kraju i cechy swoich rodaków. Tymczasem nasi sąsiedzi zza południowej granicy zazdroszczą nam wielu rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. Czeski serwis internetowy G.cz. przygotował zestawienie powodów, dla których lepiej urodzić się Polakiem niż Czechem. Zobaczcie 20 z nich - kliknijcie w "zobacz galerię".

Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata to kolejne rośliny w rozkwicie. Każda pora roku jest dobra, by tu zajrzeć, a czerwiec to czas kwitnienia m.in. rododendronów i róż.

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP, odwiedzi jutro 12 czerwca Bielsko-Białą.