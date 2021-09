Przegląd prasy 13.09.2021 Żywiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żywca

Warownia w miejscu obecnego zamku w Liwie istniała już w XIII w. i chroniła ważnego brodu na granicznej rzece Liwiec. O miejscu tym mówi również w XVIII w. historia herbu Doliwa, która wspomina historię oblężenia liwskiej twierdzy przez Jaćwingów w 1279 r. Fakt ten potwierdzają również przeprowadzone przez Ryszarda Cędrowskiego badania archeologiczne na wzniesieniu zamkowym, które doprowadziły do odkrycia pierwszych śladów tutejszego grodziska z przełomu XII-XIII w. Była to drewniano-ziemna warownia posadowiona na umocnionej palami kępie w widłach rzeki Liwiec i Miedzianka.

Etui z klawiaturą do Huawei MatePad 10.1 T10/T10s (Czarne)

Etui do i-Pad`a 2 i 3 generacji Materiał: skóra na…

Etui do i-Pad`a 2 i 3 generacji Materiał: skóra na…

Prasówka 13.09 Żywiec: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Żywcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Najlepsi ginekolodzy na w woj. śląskim 2021. Ginekolog niewątpliwie jest bardzo ważnym specjalistą w życiu każdej kobiety. Do którego się więc udać w województwie śląskim? Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie i stworzyć mały ranking. Oparliśmy go na ocenach, jakie otrzymali lekarze od użytkowników, w popularnym serwisie ZnanyLekarz.pl. Kliknij w galerię i sprawdź ranking.