Przegląd prasy 19.06.2020 Żywiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żywca

W czwartek 18.06 2020 r. ogłoszono, że duńska sieć Netto przejmuje Tesco Polska i tym samym zwiększa liczbę sklepów w naszym kraju do prawie 700. Biznes Brytyjczyków w Polsce kurczył się z roku na rok, czego dosadnym przykładem jest np. hipermarket Tesco Extra w Silesia City Center w Katowicach, które dzisiaj zajmuje 30 proc. swojej pierwotnej powierzchni. Sprawdź, co się zmieni dla klientów i pracowników Tesco.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Żywcu. Chcesz wiedzieć, na kogo głosowali mieszkańcy Żywca? Poznaj wyniki głosowania w całym kraju oraz w twojej miejscowości. Dzięki temu porównasz, jaka frekwencja była wśród wyborców w Polsce, a jaka w Żywcu w 2. turze wyborów prezydenckich. Możesz również porównać, jak rozkładały się głosy. Dzięki temu dowiesz się, jak wyniki wyborów lokalnych mają się do ogólnopolskich.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

WYWIAD Dziennika Zachodniego. Żona prezydenta Warszawy i nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego, Małgorzata Trzaskowska pochodzi ze Śląska. Urodziła się i wychowała w Rybniku. Od wielu lat mieszka w Warszawie, gdzie przeprowadziła się „za mężem”. 42-letnia była urzędniczka warszawskiego Ratusza rzadko wypowiada się w mediach. Dla „Dziennika Zachodniego” zrobiła wyjątek.