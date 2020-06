Przegląd prasy 21.06.2020 Żywiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żywca

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Żywiec 21.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wielkie sprzątanie Jeziora Żywieckiego w ramach projektu „Środowisko ponad wszystko" zorganizowali wspólnie Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żywieckiego, burmistrz Żywca oraz Klub Płetwonurkowy „No Limit".

Z powodu wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pacjentki w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym Szpitala Powiatowego w Żywcu oddział ten został zamknięty do odwołania - poinformował Antoni Juraszek, dyrektor Zespołu Zakładów Zdrowotnych w Żywcu.

Co weekend w klubach woj. śląskiego bawiły się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Do kiedy?