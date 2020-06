Przegląd prasy 25.06.2020 Żywiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żywca

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbywa się 26 czerwca. Wojsko wyprzedaje w piątek atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

Aż 28 tys. osób dopisało się do spisu wyborców w Poznaniu na niedzielne wybory prezydenckie. To rekordowa liczba, bowiem nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby w stolicy Wielkopolski chciało głosować tak dużo osób, które nie są zameldowane w Poznaniu. Co więcej, do piątku można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym miejscu w kraju.

Czy wychowawcom w śląskich zakładach karnych udaje się rozsmakować skazanych w czytaniu książek? Pewnie tak, skoro w zeszłym roku więźniowie przeczytali ponad 90 tysięcy książek, o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej! Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te książki!