Przegląd prasy 29.01.2022 Żywiec. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żywca

Tegoroczna, już 53. edycja Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” zbliża się do końca. Kto nie ma pomysłu, jak spędzić sobotę, powinien wybrać się do Żywca, gdzie jutro 29 stycznia odbędzie się dzień plenerowy. Niestety, niedzielny koncert laureatów z powodu pandemii został odwołany!

Za nami Narodowy Spis Powszechny. 27 stycznia 2022 na III Kongresie Demograficznym zostały przedstawione pierwsze wyniki. Pierwszy wniosek: ubyło nas, ale nie tak bardzo, jak można się było spodziewać, natomiast zdecydowanie przybyło osób starszych. Co piąty Polak ma w tej chwili ponad 60 lat.

"W labiryncie" to pierwsza polska telenowela, która gromadziła przed telewizorami miliony widzów. W rolę seksownej stewardessy Krystyny Duraj wcieliła się aktorka Renata Pękul. Ta rola otworzyła jej drzwi do kariery. Dzisiaj aktorka ma 60 lat i nadal zachwyca. Jak wygląda?

To Śląskie wysunęło się na niechlubne pierwsze miejsce w Polsce pod względem nowych zakażeń. Opublikowane dziś 28 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 57 262 nowych zachorowań - to wzrost o 56 proc. do ubiegłego piątku. Zmarło 271 osób.

Już w najbliższą niedzielę 30 stycznia odbędzie się 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznej edycji wolontariusze będą zbierać fundusze na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Wiele atrakcji można spodziewać się zarówno w Żywcu, jak i Cieszynie. W obu miastach będzie muzycznie i nie tylko. Odbędą się m.in. koncerty, licytacje i morsowanie.