Przegląd prasy 7.06.2020 Żywiec, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Żywca

Prasówka Żywiec 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Podszedłem do okna, a tu plac zasłany jakimś dachem. Myślę sobie: "Rany Boskie, co się dzieje?". Wychodzę przed domu. Patrzę, a tu pobojowisko. Rozpłakałem się... - opowiada przejęty Stanisław Pasierbek z Kaniowa k. Czechowic-Dziedzic, gdzie dzisiaj po południu przeszła trąba powietrzna. Przyszła nagle, trwała kilkadziesiąt sekund, uszkodziła 22 domy. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to, co się stało...

Burzowe niedzielne popołudnie niestety okazało się tragiczne w skutkach dla mieszkańców miejscowości Kaniów w powiecie bielskim. Szalejąca tam trąba powietrzna zrywała dachy z domów, wyrządzając wiele szkód.