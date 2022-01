Przegląd tygodnia z 2.01.2022 w Żywcu. Najważniejsze wydarzenia od 26.12 do 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Żywca czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Żywca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.12 a 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester z Polsatem w Chorzowie. Kreacje Dody i Cleo olśniły widzów na Stadionie Śląskim ”?

Przegląd tygodnia: Żywiec, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwester z Polsatem w Chorzowie. Kreacje Dody i Cleo olśniły widzów na Stadionie Śląskim Sylwester z Polsatem miał swoich bohaterów. Sylwestrowe stylizacje gwiazd - Dody i Cleo do dziś sa szeroko dyskutowane. Zobaczcie, jak wyglądały zjawiskowe kreacje. Najważniejsza noc w roku zawsze dostarcza spektakularnych widowisk. Tym, co przyciąga uwagę i o czym dyskutuje się przez długie tygodnie, są kreacje gwiazd występujących na estradzie. Nic dziwnego, że przywiązuje się do nich ogromną wagę. 📢 Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne - różne. Wybierz, jaką chcesz i prześlij bliskim i znajomym KARTKI Z ŻYCZENIAMI. Czy rok 2022 będzie równie pandemiczy jak ubiegły - czas pokaże! Wysłałeś już najbliższym życzenia sylwestrowe/noworoczne? Jeżeli nie, to służymy radą. W naszym materiale znajdziesz dużo życzeń w formie tekstowej - często wierszowane, śmieszne, poważne... , jak i KARTKI do wysłania na NOWY ROK. Sprawdź galerię kartek i życzeń

📢 Życzenia na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022. Prześlij KARTKĘ bliskim przez MMS, Facebook, WhatsApp, Messenger Witamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim lub znajomym, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!

Tygodniowa prasówka 2.01.2022: 26.12-1.01.2022 Żywiec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Żywcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Licytacje komornicze w województwie śląskim. Tanie lokale mieszkalne i domy. 30 najciekawszych ofert na STYCZEŃ 2022 Szukasz domu lub mieszkania po okazyjnej cenie? Zobacz, jakie lokale są licytowane w styczniu w województwie śląskim i za jaką cenę mogą być Twoje. Przejdź do galerii i sprawdź 30 najlepszych ofert!

📢 Sylwester bez koronawirusa? Zobacz MEMY. Zabawa na całego, bo "w sylwestra koronawirus nie atakuje" Sylwester bez koronawirusa? Choć od 15 grudnia z powodu wprowadzenia obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia kluby są zamknięte, to w sylwestra 31 grudnia 2021 mogły być otwarte. Zabawy sylwestrowe mogły się odbyć, z czego chętnie skorzystali Polacy, udając się na niezliczone bale sylwestrowe. Zobaczcie szalone sylwestrowe memy. 📢 Sylwester z Polsatem w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Publiczność Sylwestrowej Mocy Przebojów bawiła się znakomicie Sylwester z Polsatem zgromadził na Stadionie Śląskim tysiące uczestników. Na scenie w Chorzowie same gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki. Na Stadion Śląski mogło jednocześnie wejść nawet 40 tysięcy ludzi! Sylwestrowa impreza to czas dobrej zabawy i odlotowych kreacji. Zobaczcie jak bawiły się osoby, które przyszły na Sylwestrową Moc Przebojów.

📢 Bal sylwestrowy w PRL. Huczne imprezy trwały do białego rana. Pamiętacie te czasy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia W szarym PRL do zabawy sylwestrowej przykładano wielką wagę. W końcu to była noc, gdy balowano do rana: przy wódce, zakąskach koreczkach z ogórkiem, serem i parówką (bo szynki brakowało). Restauracje, sale balowe, remizy, a nawet szkoły pękały w szwach. Zobaczcie galerię zdjęć z lat 70 XX wieku. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO 📢 Koronawirus w Śląskiem: 31 grudnia 2021 roku mamy 1643 nowych zakażeń. W Polsce odnotowano w sumie 13 601 przypadków W Sylwestra Ministerstwo Zdrowia podało informację o 1643 nowych zakażeniach koronawirusem w woj. śląskim - najwięcej m.in. w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Częstochowie i w Zabrzu. Natomiast w całej Polsce przybyło łącznie 13 601 kolejnych chorych. Zmarło w kraju 638 osób, w tym 99 w Śląskiem. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

📢 Podbeskidzie pożegnało swoją Legendę Grzegorza Więzika. W Bielsku-Białej odbył się pogrzeb byłego piłkarza W czwartek, 30 grudnia, w samo południe w kościele pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej odbył się pogrzeb Grzegorza Więzika, byłego piłkarza m.in. ŁKS-u Łódź i Podbeskidzia Bielsko-Biała. 📢 Wisła Nowa Osada: świetne warunki dla narciarzy. Już jutro sylwester na stoku! Zainteresowani? Nowa Osada w Wiśle zaprasza codziennie na stok narciarski. Z tego zaproszenia jeszcze przed końcem 2021 roku postanowiło skorzystać sporo osób. Warunki są dziś bardzo dobre, Nowa Osada ma być gotowa również jutro, oczywiście na powitanie Nowego Roku! Będziecie? 📢 W woj. śląskim odnotowano najwięcej, 2024 nowych zakażeń koronawirusem W Polsce przybyło 14 325 przypadków. Nowe dane z 30 grudnia 2021 30 grudnia 2021 roku w woj. śląskim przybyło najwięcej, 2024 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej m.in. w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej, natomiast w całej Polsce odnotowano ich 14 325. W całym kraju zmarło kolejnych 709 osób, w tym w Śląskiem 75. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

📢 COVID-19: Rekordowa liczba zgonów w woj. śląskim! Gdzie sytuacja jest najtragiczniejsza? ŚLĄSKIE. W środę 29 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 15 571 nowych zakażeń - to mniej o 14 proc. niż w ubiegłą środę! Więcej jest jednak zgonów, niż w ubiegłym tygodniu - aż 794. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? 📢 Kup samochód od... komornika! Licytacja aut w woj. śląskim. Sprawdź oferty - CENY zaczynają się od 1,2 tys. złotych Szukasz używanego samochodu w dobrej cenie? A więc może warto zastanowić się nas ofertami z... licytacji komorniczych! Ciekawe samochody można na nich nabyć za stosunkowo niewielkie pieniądze. Na podstawie strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej zebraliśmy licytacje aut z regionu. Oto licytacje ze Śląska, które odbywają się w grudniu 2021, a także w styczniu 2022 roku. Zobaczcie!

📢 Świadczenie żłobkowe 2022. Nowe świadczenie dla rodziców. Jak dostać pieniądze? Komu przysługuje świadczenie? Zobacz Świadczenie żłobkowe 2022. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało szczegóły nowego świadczenia dla rodziców, które będzie obowiązywało w 2022 roku. W ramach tak zwanego świadczenia żłobkowego będzie można otrzymać dofinansowanie do 400 złotych. Kto może liczyć na dofinansowanie? Komu przysługuje świadczenie żłobkowe? Poznaj szczegóły w naszej galerii: 📢 Włamał się do domy w Rajczy i dużo zniszczył. Wcześniej "odwiedził" różne sklepy i obiekty Policjanci z Rajczy zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu żywieckiego. Mężczyzna ma na swoim koncie szereg włamań oraz zniszczeń mienia. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd aresztował go na okres 3 miesięcy. 📢 Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022? W co się ubrać? Zobacz nowe trendy Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022? Taka szampańska zabawa do białego rana jest tylko raz w roku! Zastanawiasz się już, w co ubierzesz się w sylwestra 2021/2022? Stawiasz na prostą, klasyczną kreację czy może tym razem ma być oryginalnie i odważnie? Podpowiadamy, jakie są tegoroczne trendy. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 Sprzedają NIETRAFIONE PREZENTY - sprawdź ogłoszenia z woj. śląskiego. Są tu perfumy, zegarki, ubrania... - zobacz TOP 20 Sprzedają NIETRAFIONE PREZENTY. Święta, święta i po świętach. A co z nietrafionymi prezentami? Wszak ciężko czasami trafić w gust! Jak się okazuje, niechciane podarunki niejednokrotnie trafiają na aukcje internetowe. Sprawdziliśmy, te wystawione na OLX z terenu woj. śląskiego. Znalazły się tutaj m.in. perfumy, zegarki, książki, gadżety... - wszystko oczywiście nowe, najczęściej nawet oryginalnie zapakowane... i niejednokrotnie w BARDZO atrakcyjnej cenie.

📢 Strefy ŻÓŁTE i CZERWONE w woj. śląskim - tak wyglądałby nowy podział! Gdzie jest teraz najgorzej? PANDEMIA. We wtorek 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9843 nowych zakażeniach, to o 29 proc. mniej zachorowań niż w ubiegły wtorek! Minionej doby zmarło aż 549 osób - niestety, więcej niż przed tygodniem. Czwarta fala pandemii koronawirusa powoli zwalnia. Jednak zdaniem lekarzy i ekspertów - szczyt zachorowań jest za nami, ale szczyt zgonów nie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

📢 To był śnieżny horror! Zobacz, tak wyglądała zima stulecia. Gigantyczne zaspy, zasypane auta... - to było 43 lata temu To był śnieżny horror! 43 lata temu w kilkanaście godzin spadło ponad 80 cm śniegu, a zaspy sięgały dwóch metrów! Temperatury w kraju oscylowały od minus kilkunastu do nawet -30 stopni Celsjusza. W trzy dni w całej Polsce zapanowały iście skandynawskie warunki. A wszystko zaczęło się właśnie na przełomie 1978 i 79 roku. W przedostatnią tzw. zimę stulecia XX wieku. 📢 Straszny smog w Łodygowicach. Ekstremalnie duże zanieczyszczenie powietrza, ale źle jest w całym powiecie żywieckim Ekstremalnie duże zanieczyszczenie powietrza występuje dzisiaj 28 grudnia w Łodygowicach. Z mapy Airly, gdzie na bieżąco analizowana jest jakość powietrza na całym świecie wynika, że w żywieckiej gminie normy pyłów PM10 zostały przekroczone o 450 procent, a PM 2.5 aż o 698 procent! Ale Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w całym powiecie żywieckim wystąpi zła jakość powietrza.

