Przestępcy z pow. żywieckiego - szuka ich policja, za m.in. za rozboje, oszustwa, handel narkotykami... Widziałeś ich? Zgłoś to policji Redakcja

To są przestępcy z pow. żywieckiego - szuka ich policja. Przemoc domowa, rozbój, oszustwo, handel narkotykami - to m.in. tych przestępstw dopuścili się poszukiwani przez policję. Ostatnim miejscem zameldowania osób, których zdjęcia publikujemy w naszej galerii jest Żywiec lub miejscowości w powiecie żywieckim. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź, czy kogoś rozpoznajesz. Jeśli tak, zgłoś ten fakt policji. Materiały pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z 24 stycznia 2022 roku. Przejdź do galerii aby poznać ich wizerunki