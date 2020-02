Puchar Reksia w Wiśle. Sympatyczny psiak kibicował młodym narciarzom [ZDJĘCIA]

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, który objął Puchar Reksia honorowym patronatem, przyznał, że również wychował się na Reksiu i innych bajkach, jakie powstawały w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych.

- Któż z mojego pokolenia nie oglądał Reksia? - stwierdził prezydent Klimaszewski. I dodał: - To są wspomnienia z dzieciństwa. Dla dziecka wieczór, kiedy z bratem oglądaliśmy Reksia lub Bolka i Lolka, to była najpiękniejsza pora dnia. To zostaje na zawsze w człowieku - zwierzał się prezydent Klimaszewski. Zwrócił uwagę, że trochę szkoda, iż z braku śniegu zawody nie mogły zostać rozegrane w Bielsku-Białej, ale ma nadzieję, że będzie to możliwe w przyszłym roku. - To czynniki niezależne od nas. Nic na to nie poradzimy. Dziękujemy za gościnę w Wiśle. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zawody uda się rozegrać u nas - powiedział Jarosław Klimaszewski.