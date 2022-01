Rowerem do 12 km od Żywca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Żywca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 12 km od Żywca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Żywcu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 16 stycznia w Żywcu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 48,44 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 543 m

Suma podjazdów: 1 768 m

Suma zjazdów: 1 760 m

Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Żywca

Przez Żywiec.

Historia parafii w Rychwałdzie sięga 1472 roku. W pierwszej połowie XVI wieku wybudowany został w tym miejscu drewniany kościół św. Mikołaja. Kiedy do świątyni wprowadzono obraz Matki Bożej, zaczęło przybywać tam coraz więcej pielgrzymów. Konieczny stał się zatem większy kościół. Cudowny Obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej znajduje się w ołtarzu głównym świątyni. Wizerunek ten był początkowo własnością rodziny Grudzińskich i znajdował się w majątku Piotra Samuela Grudzińskiego w Wielkopolsce. Kiedy w 1640 r. Katarzyna Komorowska, właścicielka Ślemienia poślubiła Piotra Samuela, obraz Matki Bożej Pociesznej trafił do jej rodzinnej miejscowości a następnie do Rychwałdu.

