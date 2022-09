Rusza bezpłatny program aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych i po wypadkach

Każdego roku w zakładach pracy dochodzi do ponad 85 tys. wypadków w których pracownicy doznają urazów ciała powodujących czasową, lub długotrwałą niezdolność do pracy. W 2021 roku zgłoszono 68777 przypadków osób poszkodowanych, ponad 70% poszkodowanych w wypadkach przy pracy to osoby młode lub w średnim wieku (od 20 do 49 lat). Niezdolność do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku, powoduje długoletnie wykluczenie osób z rynku pracy.