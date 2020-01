Ruszyły Żywieckie Gody 2020. Przesłuchania w żywieckim Klubie Papiernik [ZDJĘCIA]

W pierwszy festiwalowy weekend (11–12 stycznia) w atmosferę "Godnich Świąt" wprowadza nas ponad 30 wykonawców, grup kolędniczych i obrzędowych z różnych stron Beskidów. W Klubie Papiernik w Żywcu prezentują się kolędnicy z szopką, gwiazdą, soplem, turoniem, kozą, owsem, rajem, Dorotą, Trzo Króle, herody, szlachcice, winszownicy, połaźnicy. Są wśród nich kolędnicy z dziada pradziada – bo w wielu domach przekaz międzypokoleniowy jest nadal silny. Inni to pasjonaci rekonstruujący tradycje, które już odeszły. Winszują „Na scynście, na zdrowie, na tyn Nowy Rok!”, śpiewają kolędy życzące, pastorałki, kantyczki, odgrywają scenki i wyprawiają różne figle. Pokazują, że w każdej beskidzkiej miejscowości Boże Dziecię nieco inaczej na świat przychodzi.

Kolejne dwie styczniowe soboty to wesołe korowody i okazja do zabawy. Ulicami Milówki i Żywca przejdą tłumy przebierańców – dziadów noworocznych i jukacy – a wśród nich postacie Niedźwiedzi, Koni, Kominiarzy, Diabłów, Maciduli i inni. To pokazy noworocznych tradycji górali żywieckich, m.in. z Węgierskiej Górki, Suchego, Zwardonia, Ciśca, Milówki, Kamesznicy, Cięciny, Żabnicy, Żywca-Zabłocia, Nieledwi. Zamiast fajerwerków będą więc tradycyjne pokazy trzaskania z bata. Zagrają góralskie kapele złożone z heligonek i wakatu. Będą też bębny, dzwonki, gwizdki, bo huk, hałas ma zgodnie z tradycją odstraszyć wszelkie zło, aby przyszły rok był jak najlepszy.