Samochód w jeziorze, nóż, siekierki, alkohol i agresja, czyli obywatele Ukrainy wybrali się „na ryby"

- Podczas patrolu strażnicy SSR Żywiec zauważyli samochód zanurzony w jeziorze, z którego wyciekły płyny i oleje prosto do zbiornika wodnego. Nieopodal znajdował się obywatel Ukrainy, który przygotowywał się do "łowienia'. Na pytania strażników, do kogo należy samochód udawał, że nic nie rozumie. Na miejsce została wezwana straż pożarna oraz policja. Na miejsce została wezwana straż pożarna oraz policja. Po przybyciu wyżej wymienionych służb, okazało się, że obywateli Ukrainy było sześciu. Po godzinie pięciu brakujących kolegów dotarła na miejsce - poinformowała Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żywieckiego.

Członkowie SSR Powiatu Żywieckiego podkreślają, że straż pożarna bardzo szybko zneutralizowała wycieki. Dodają, że w samochodzie znajdowała się opróżniona butelka po wódce, a na brzegu puszki po piwie. Obywatele Ukrainy byli bardzo agresywni, policja musiała kilkukrotnie interweniować.

- Cała akcja trwała ponad cztery godziny, gdyż sprawcy nie chcieli się do niczego przyznać, cały czas kłamali odnośnie samochodu i dokumentów. Jak udało się ustalić zabrali samochód swojego szefa bez jego wiedzy. Na pace znajdowały się siekierki i nóż - relacjonują członkowie SSR Powiatu Żywieckiego.