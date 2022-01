Ścieżki rowerowe do 12 km od Żywca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Wycieczki rowerowe z Żywca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Żywca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Żywcu ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Żywcu ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 20,42 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 710 m

Suma podjazdów: 740 m

Suma zjazdów: 780 m

Jarekmatej poleca trasę rowerzystom z Żywca

Podjazd jak na najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego (1257 m n.p.m.) bardzo przyzwoity. Zjazd technicznie łatwy, dobra widoczność powoduje, że można puszczać hamulce na długo i osiągać wysokie prędkości. Przy dobrej pogodzie trasa naprawdę widokowa.

