Seria wypadków na Żywiecczyźnie to efekt wymuszenia pierwszeństwa

Tylko w środę 27 maja na drogach Żywiecczyzny doszło do trzech kolizji, których przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Do pierwszego zdarzenia doszło około 9.45 w Siennej na ul. Św. Jadwigi. Jak ustalili policjanci, kierująca mercedesem 19-latka, wyjeżdżając z posesji, podczas włączania się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu hondą 43-latkowi.

- Widok samochodu wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej i zmuszającego tym samym innego kierowcę do wyraźnego, a czasem nawet gwałtownego hamowania jest niestety dość częstym widokiem na drogach. Zazwyczaj kończy się na chwili strachu i pisku opon, ale są sytuacje, w których dochodzi do zderzenia kończącego się kolizją lub nawet wypadkiem - przyznają policjanci.

Dlatego apelują, by włączając się do ruchu dokładnie zweryfikować aktualną sytuację na drodze i zrobić to w sposób szybki i zdecydowany. - Jeśli zdajemy sobie sprawę, że nasz manewr spowoduje, że inne pojazdy będą musiały wyraźnie zwolnić to zaniechajmy go - zaznaczają.