Skandal! Koparka zniszczyła rzekę Żylicę. Policja szuka sprawców

Koparka w korycie rzeki

Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej poinformowali, że w korycie rzeki Żylica, która ma swoje źródła w Beskidzie Śląskim, płynie m.in. przez Szczyrk i Buczkowice, a następnie wpada do Jeziora Żywieckiego, zauważyli koparkę. Ciężki sprzęt budowlany nie tylko zniszczył fragment tej pięknej, górskiej rzeki, gdzie występują m.in. pstrągi i klenie, zmieniając jej brzeg, ale także został usypany wał na środku rzeki.

- Czy zostały wydane stosowne zezwolenia? Czy był odłów ryb? Czy sprzęt, który wjechał do rzeki miał stosowne wymagane zabezpieczenia? Czy PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu wie o sprawie? To są pytanie, które pozostają na obecną chwilę bez odpowiedzi. Sprawę będziemy wyjaśniać i domagać się odpowiedzi. Mamy już dość niszczenia tego co kochamy i o co dbamy z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem - podkreślili członkowie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego.