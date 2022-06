Spacer do 20 km od Żywca. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 2 - 3 lipca

Spacerem z Żywca

3 trasy na spacer w odległości do 20 km od Żywca, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Beskid Żywiecki dla biegaczy

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 56,7 km

Czas trwania spaceru: 10 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 1 308 m

Suma podejść: 3 741 m

Suma zejść: 3 149 m

Spacerowiczom z Żywca trasę poleca Pkosmala

Klasyczna, długa wycieczka biegowa Głównym Szlakiem Beskidzkim (szlak czerwony) z Węgierskiej Górki do Przełęczy Krowiarki

Trasa obejmuje:

Pasmo Abramowa i Romanki

Pasmo Trzech Kopców i Pilska

Pasmo Mędralowej i Jałowca

Pasmo Babiej Góry

Wycieczka wymagająca

Trasę można pokonać również w formie treku z noclegami na Rysiance, Miziowej i Markowych Szczawinach