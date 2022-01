Spacer do 20 km od Żywca. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 22 - 23 stycznia?

Ścieżki spacerowe w okolicy Żywca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 20 km od Żywca, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Żywcu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 23 stycznia w Żywcu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 10,36 km

Czas trwania spaceru: 3 godz.

Przewyższenia: 119 m

Suma podejść: 156 m

Suma zejść: 167 m

Jota18 poleca trasę spacerowiczom z Żywca

Zespół Domów Wypoczynkowo Szkoleniowych HPR Porąbka-Kozubnik – były ośrodek Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Katowicach.

Znajdował się w Porąbce (przysiółek Kozubnik) w Beskidzie Małym na obszarze o powierzchni 7,5 ha. Był ośrodkiem samowystarczalnym, posiadał własne ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków i awaryjny system zasilania, zasilany dwoma czołgowymi silnikami o mocy 400 kW, własną stację benzynową. Ośrodek zatrudniał stały personel medyczny: lekarza internistę, lekarza stomatologa, specjalistę ds. rehabilitacji, pielęgniarki, zapewniając w ten sposób pełną ochronę medyczną. Do dyspozycji była także karetka pogotowia.