Sto tysięcy złotych od Żywca Zdroju na poszukiwanie wody w gminie Radziechowy

O tym, jak potrzebna to inicjatywa, świadczy fakt, że w samych Radziechowach na pozytywne rozpatrzenie czeka blisko 100 podań mieszkańców o przyłączenie do sieci wodociągowej. Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wodę w gminie, konieczna jest więc rozbudowa sieci i pozyskanie nowych ujęć wody. Ich znalezienie nie jest jednak łatwe. Potrzebne jest wykonanie kosztownych odwiertów badawczych, które potwierdzą, czy w danym miejscu można korzystać z zasobów wodnych. To wydatki, które przekraczają możliwości spółek wodnych funkcjonujących na terenie gminy.

Duże wsparcie na rzecz poszukiwania nowych ujęć wody dla mieszkańców gminy ofiarowała firma Żywiec Zdrój S.A. - Dla nas zapewnienie powszechnego dostępu do odpowiedniej jakości wody to podstawa polityki zrównoważonego rozwoju – podkreśla Michał Całus, dyrektor fabryki Żywiec Zdrój S.A. w Radziechowach. – Chcemy pomóc mieszkańcom uzyskać swobodny i bezpieczny dostęp do wody, niezależnie od sezonu i warunków klimatycznych wszędzie tam, gdzie nasza firma prowadzi swoje działania.