Studniówka w ZSME w Żywcu. Wspaniała zabawa do białego rana [ZDJĘCIA]

- Niebawem trzeba będzie się żegnać, ale to, że znaleźliście się w tym miejscu, że osiągacie ten cel - czteroletniego kształcenia, to na pewno wasza ciężka praca, ale również satysfakcja z tej waszej pracy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców - mówił do młodzieży dr Bogusław Wyleciał, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Dyrektor Wyleciał podkreślał, że zostało symboliczne sto dni do najważniejszych dla młodzieży egzaminów, egzaminów maturalnych, które otworzą im drzwi do wymarzonych uczelni. - Wasze zaangażowanie i praca oraz profesjonalizm naszej kadry pedagogicznej pozwoli na osiągnięcie stuprocentowej zdawalności na maturze, ale również na egzaminach zawodowych. Tego wam życzymy i będziemy za was trzymali kciuki, żeby ta stuprocentowa zdawalność, która jest pewnego rodzaju tradycją w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych, stała się znowu w tym roku rzeczywistością. Tymczasem dzisiaj spotkaliśmy się, żeby się bawić. Życzymy wam balu studniówkowego, który na długo pozostanie w pamięci i kondycji do białego rana - dodał dyrektor Wyleciał, wypowiadając tradycyjne "Studniówkę uważam za otwartą. Poloneza czas zacząć".