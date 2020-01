Sześć punktów nieodpłatnej pomoc prawnej i poradnictwa obywatelskiego w powiecie żywieckim

Dni Żywca 2019. W piątek rozpoczyna się coroczna impreza. Oto jakie przygotowano atrakcje [PROGRAM]

Kto zostanie wpisany do Złotej Księgi Miasta Żywca? Jak Żywiec chce wykorzystać 10 milionów euro? Czy jest szansa na to, by smog z Żywca zniknął do roku 2030? Odpowiedzi na te wszystkie pytania zostaną udzielone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Żywcu zaplanowanej na pią...