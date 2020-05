Szok! Samochód, odpadki zwierzęce i inne śmieci w beskidzkich wodach

- Susza atmosferyczna, czyli deficyt opadów bardzo silnie wpłynął na stan hydrologiczny polskich rzek. Sucha zima zakończyła się ujemnym bilansem wodnym. Prognozy hydrologiczne nie są optymistyczne. Jest to jedna z najgorszych sytuacji w historii pomiarów hydrologicznych w kraju. Jeżeli sprawdzą się długoterminowe prognozy, a one są bardzo niekorzystne, to będziemy mogli mówić o jednej z największych susz od tak naprawdę 100 lat - podkreślają członkowie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego.

- A my co robimy? Kompletnie nie dostrzegamy problemu i traktujemy nasze rzeki jak wysypiska śmieci. Wrzucamy do wody śmieci, niszczymy je. Na zdjęciu możemy zaobserwować zepsuty samochód w korycie rzeki czy dwa cielaki wrzucone w workach do wody. My naprawdę nie zasługujemy na naszą planetę i codziennie to udowadniamy. Przyroda doskonale sobie bez nas poradzi, a czy my poradzimy sobie bez niej? Odpowiedź jest oczywista - podkreślają członkowie SSR Powiatu Żywieckiego.

Zachęcają do wspierania małej retencji, która jest prostym sposobem na gromadzenie wody w okolicy. Umożliwia gromadzenie wód lub opóźnianie spływania, co ma bardzo pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Mała retencja to m.in. zadrzewianie, budowa małych zbiorników, stawów, oczek wodnych, ale także ochrona wód, którą realizują członkowie SSR Powiatu Żywieckiego.

- Mała retencja to działania lokalne, które wszyscy możemy realizować i wspierać przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby woda była retencjonowana w środowisku w jak najbliższej naturze postaci. Ale tak naprawdę, aby skutecznie przeciwdziałać suszy i braku wody potrzebna jest zmiana świadomości społecznej w podejściu do gospodarowania wodą. Zacznijmy już dziś reagować, bo jutro może okazać się zbyt późno... - przestrzegają członkowie żywieckiej SSR.